31.10.2021 ( vor 5 Stunden )

Das Stinktier verduftet sich mit einer riesigen Überraschung: Der 82 Jahre alte Rock'n'Roll- und Schlagerstar Peter Kraus ("Sugar Baby") hat verhüllt in einem aufwendigen Kostüm an der Musik-Show " The Masked Singer " teilgenommen. Dass der Musiker, der bereits in den 1950er Jahren große Erfolge gefei