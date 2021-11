04.11.2021 ( vor 5 Stunden )



Nach antidemokratischen Äußerungen eines umstrittenen Großspenders will das Nach antidemokratischen Äußerungen eines umstrittenen Großspenders will das Humboldt Forum in Berlin andere private Spenden überprüfen. "Aktuell liegen uns keine Anhaltspunkte für vergleichbare Äußerungen von anderen mit Porträtmedaillons gewürdigten Großspender*innen vor", heißt es in einer Stellun 👓 Vollständige Meldung