Darüber spricht das Fahrerlager in Mexiko-Stadt Die WM-Entscheidung in der Formel 1 rückt näher. Mexiko ist die fünftletzte Etappe dieser Saison. Der Zweikampf Max Verstappen vs. Lewis Hamilton elektrisiert...

Augsburger Allgemeine vor 3 Stunden - Sport abendblatt.de Auch berichtet bei • ZEIT Online