Nach einer brutalen Attacke auf eine 81 Jahre alte Reisende auf dem Dortmunder Hauptbahnhof ist die Täterin weiterhin flüchtig. Sie habe die auf dem Bahnsteig 8 auf einer Bank sitzende Seniorin am Samstag ganz plötzlich geohrfeigt, berichtete eine Sprecherin der Bundespolizei am Sonntag. Dann habe s