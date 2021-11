Nach der dritten Pflichtspielniederlage in Serie ist der FC Schalke 04 auf den fünften Platz in der 2.

Darmstadt feiert nach verrückter Schlussphase gegen Schalke – Die Highlights im Video Schalke verpasst trotz eines Traumstarts den Sieg gegen Darmstadt. Die Lilien drehen die Partie dank zweier genialer Momente in nur wenigen Minuten. In der...

Welt Online vor 5 Stunden - Top