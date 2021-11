07.11.2021 ( vor 4 Stunden )



will mit dem zuletzt verletzten Filip Kostic gegen die SpVgg Greuther Eintracht Frankfurt will mit dem zuletzt verletzten Filip Kostic gegen die SpVgg Greuther Fürth den Befreiungsschlag im Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga schaffen. Der 29 Jahre alte Offensivspieler kehrt am Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN) ebenso in die Anfangsformation der Hessen zurück wie Martin 👓 Vollständige Meldung