08.11.2021 ( vor 1 Tag )



Die USA verschwenden Ressourcen wie kaum ein Land auf der Erde. Und ein Ende ist nicht abzusehen. Warum das so ist – und Deutschland beim Klimaschutz besser ist, als viele denken. "You need a bag?" – diese freundliche Frage nach einer Tüte ist an Supermarktkassen in den USA nicht nur Standard. Sie ist auch ein extrem beschönigender Singular. Denn "a bag" ist hier selten nur "eine Tüte". Das fä... 👓 Vollständige Meldung