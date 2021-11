Gerald "Erbitterten Widerstand gegen Nord Stream 2 gibt es im US-Kongress sowohl bei den Republikanern als auch bei Bidens… https://t.co/cZFzySGPEh vor 20 Minuten Prokdus-Gesundheit USA: Republikaner wollen Nord-Stream-2-Sanktionen erzwingen https://t.co/tRT2KeSuEy via @tonline vor 1 Stunde Hans Juergen 🇪🇺🇷🇺 Man kann für oder gegen die Pipeline sein, aber Deutschland ist in seinen energiepolitischen Entscheidungen sicher… https://t.co/eA77vGkMBn vor 1 Stunde Renate US-Kongress: Republikaner wollen Nord-Stream-2-Sanktionen erzwingen https://t.co/5U6xgk8txo via @faznet vor 4 Stunden Klaus-D. Sedlacek US-Kongress: Republikaner wollen Nord-Stream-2-Sanktionen erzwingen https://t.co/1YOvnqLiBF vor 4 Stunden Klaus-D. Sedlacek US-Kongress: Republikaner wollen Nord-Stream-2-Sanktionen erzwingen https://t.co/PcEDRKbaSc vor 4 Stunden