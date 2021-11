lokalo.de Sehr schräg: Eine betrunkene #Physiotherapeutin schlief im Bett ihrer bettlägerigen Patientin ein - und musste von… https://t.co/1uDE9dpJ4h vor 2 Stunden BZ Berlin B.Z. Betrunkene Physiotherapeutin schläft im Bett neben ihrer Patientin ein https://t.co/pCeCUJB8Qe vor 2 Stunden Cityreport24 Betrunkene Physiotherapeutin schläft im Bett neben ihrer Patientin ein https://t.co/Yw0hVV1NKn https://t.co/eRlRAGrTnv vor 2 Stunden BulliTH ⬅️ isst fertig. RT @LokaloDE: Polizeieinsatz: Betrunkene Physiotherapeutin schläft im Bett ihrer Patientin ein - https://t.co/tdOas9ebgl https://t.co/7oFUZ… vor 2 Stunden Thomas Heisenberg RT @robenknueller: Wer von Euch war das? Betrunkene Physiotherapeutin schläft in Bett ihrer Patientin https://t.co/rT7B5AYOBX via @tonline vor 3 Stunden 😈🪓🦠Robenknüller (geimpft)🦠⚰️😈 Wer von Euch war das? Betrunkene Physiotherapeutin schläft in Bett ihrer Patientin https://t.co/rT7B5AYOBX via @tonline vor 3 Stunden