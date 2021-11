09.11.2021 ( vor 3 Stunden )



Auf der Autobahn 2 in Hannover ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Mensch ist dabei ums Leben gekommen. Bei einem Verkehrsunfall auf der A2 in der Region Hannover ist ein Mensch ums Leben gekommen. Ein Auto und ein Lkw seien an dem Unfall in der Nacht zum Dienstag beteiligt gewese 👓 Vollständige Meldung