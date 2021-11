Morgenpost/Berlin Ein 41-Jähriger soll am 6. September 2020 einen Mann in seiner Pankower Wohnung getötet und Teile der Leiche verspe… https://t.co/e4Mq0iT8iX vor 5 Tagen Berliner-Sonntagsblatt.de Kannibalismus-Verdacht: Rechtsmediziner zu Todesursache https://t.co/TZcTzDUgUc via @RedaktionNews vor 6 Tagen esther laakmann Kannibalismus-Verdacht: Rechtsmediziner zu Todesursache via @welt https://t.co/ac3J3lc8EY vor 6 Tagen Berliner Morgenpost Kannibalismus-Verdacht: Rechtsmediziner zu Todesursache https://t.co/la5tHCKHGb https://t.co/WY6MeCTu01 vor 6 Tagen