10.11.2021 ( vor 5 Stunden )

Neuss (dpa) - Trotz der Corona- Pandemie ist die Zahl der überschuldeten Personen in Deutschland in diesem Jahr auf ein Rekordtief gefallen. Insgesamt zählte die Wirtschaftsauskunftei Creditreform in ihrem"Schuldneratlas 2021"rund 6, 16 Millionen überschuldete Verbraucher, rund 700.000 weniger als im