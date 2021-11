11.11.2021 ( vor 6 Stunden )

Die sächsische Linke hat dazu aufgerufen, sich entlang der deutsch-polnischen Grenze an einer Demonstration für Flüchtlinge zu beteiligen. Damit wollen die Organisatoren am Freitag in mehreren Städten in Brandenburg und Sachsen für einen "humanitären Korridor" werben, der Asylsuchende von der Grenze