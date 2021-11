12.11.2021 ( vor 11 Stunden )



Wolfsburg (dpa) - Hansi Flick plant auch im kommenden Länderspiel am Sonntag (18.00 Uhr/RTL) in Armenien mit dem beim 9:0 gegen Liechtenstein am Hals verletzten Leon Goretzka . "Er ist untersucht worden. Ich gehe davon aus, dass er am Samstag mit kann nach Armenien", sagte der Bundestrainer nach dem