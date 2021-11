Corona-Schutz: Ist ein Antikörpertest vor der Booster-Impfung sinnvoll?

Corona | Veranstaltungen wieder unmöglich? Branche warnt vor "Todesstoß" Deutschland steckt mitten in der vierten Welle – Veranstalter sorgen sich vor einem erneuten Lockdown, zur Eindämmung der Pandemie. Dafür machen sie auch...

t-online.de vor 12 Stunden - Welt





Das Licht geht aus, und dann? - Blackout-Gefahr: So realistisch ist ein wochenlanger Stromausfall in Deutschland Bisher konnten flächendeckende Stromausfälle in Deutschland verhindert werden. Doch das heißt nicht, dass wir auch in Zukunft zu jeder Zeit vor einem Blackout...

Focus Online vor 1 Tag - Finanzen