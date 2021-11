Köln (dpa) - Ein 96-jähriger Falschfahrer ist nach einem Verkehrsunfall auf der A4 gestorben, vier weitere Menschen wurden verletzt. Der Mann sei am Mittwoch...

Fürstin Charlène nach Monaco zurückgekehrt Die Frau von FFürst Albert II. ist nach monatelangem Aufenthalt in Südafrika wieder zu Hause bei ihrer Familie in Europa. Das war so nicht geplant.

Augsburger Allgemeine vor 4 Tagen - Vermischtes Auch berichtet bei • abendblatt.de