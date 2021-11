12.11.2021 ( vor 21 Stunden )

Steve Bannon will nicht vor dem US-Kongress zur Erstürmung des Kapitols am 6. Januar aussagen. Jetzt wird er deswegen angeklagt. Es drohen ihm bis zu zwei Jahre Haft. Steve Bannon war einer der engsten und wichtigsten Mitarbeiter von Ex-US-Präsident Donald Trump . Jetzt ist der einstige Chefstratege wegen Missachtung des Kongresses in zwei Fällen angeklagt worden. Wie das US-Justizministerium am...