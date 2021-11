Ampelkoalition in der Corona-Krise – Warum nur tut eigentlich niemand was? Die Corona-Lage könnte außer Kontrolle geraten, doch die Politik schiebt nur die Verantwortung hin und her. Das liegt auch daran, dass die Ampelkoalition in...

t-online.de vor 4 Tagen - Politik





Mitteldeutsche Zeitung zu Corona Mitteldeutsche Zeitung: Halle/MZ (ots) - Das Coronavirus hat gute Chancen, außer Kontrolle zu geraten, wenn Corona-Politik mit dem Parteibuch gemacht wird. Die...

Presseportal vor 5 Tagen - Pressemitteilungen