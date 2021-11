SWR Aktuell RP Die Sieben-Tage-#Inzidenz der #Corona-Neuinfektionen liegt in Rheinland-Pfalz heute bei 166. Außerdem steigt die Za… https://t.co/u6c8CuigPL vor 3 Stunden Wormser Zeitung Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz liegt am Sonntag bei 167,6. Die Lage in der Region im Überblick. https://t.co/UaY5NEFuR9 vor 5 Stunden Allgemeine Zeitung Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz liegt am Sonntag bei 167,6. Die Lage in der Region im Überblick. https://t.co/1WrPf8TjPy vor 5 Stunden Merkur.de Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt wieder https://t.co/FA4ETOsjc7 vor 5 Stunden Merkur.de Inzidenz steigt: Mehr als 350 neue Corona-Infektionen https://t.co/Txf9pEn87V vor 7 Stunden H.-Dirk Schmitt 2/ Rechtslage ist 27. CoBeLVO §1 (7) „Die aktuellen Werte der Leitindikatoren „Sieben-Tage-Inzidenz“, […]werden auf… https://t.co/1yCMFKhoDy vor 1 Tag