Bensaid RT @BMISprecher: Ohne wirksamen Außengrenzschutz stellt sich Europa selbst in Frage. Die Polen handeln an der Grenze zu Belarus seit Wochen… vor 1 Stunde Cäsar RT @zeitonline_pol: Die Situation an der Grenze zwischen Polen und #Belarus ist weiter angespannt, erneut wurden Migranten festgenommen. Nu… vor 2 Stunden Der Kerneuropäer 🇪🇺🛂🆔 RT @zeitonline_pol: Die Situation an der Grenze zwischen Polen und #Belarus ist weiter angespannt, erneut wurden Migranten festgenommen. Nu… vor 2 Stunden Jure Bregar RT @zeitonline_pol: Die Situation an der Grenze zwischen Polen und #Belarus ist weiter angespannt, erneut wurden Migranten festgenommen. Nu… vor 2 Stunden ZEIT ONLINE Politik Die Situation an der Grenze zwischen Polen und #Belarus ist weiter angespannt, erneut wurden Migranten festgenommen… https://t.co/saaCkp2V50 vor 2 Stunden Sanne Erikson RT @robert_fietzke: "Ohne wirksamen Außengrenzschutz stellt sich Europa selbst in Frage. Die Polen handeln an der Grenze zu Belarus seit Wo… vor 3 Stunden