"Ich bin glücklich" twitterte Manuela Schwesig (SPD) am Montag nach ihrer Wiederwahl als Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern im Schweriner Landtag....

Sie erhielt bereits im ersten Wahlgang 41 von 79 abgegebenen Stimmen: Manuela Schwesig ist in ihrem als Regierungschefin in Mecklenburg-Vorpommern bestätigt...