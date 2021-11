15.11.2021 ( vor 1 Woche )



Die Polizei hat einen Mann nach einer gefährlichen Verfolgungsjagd mit Geschwindigkeiten von bis zu 240 Stundenkilometern auf der A2 festgenommen. Der 32-Jährige war am Samstagabend in Niedersachsen vor einer Kontrolle mit Vollgas geflüchtet. Ein ziviler Streifenwagen mit Blaulicht verfolgte den Wag Die Polizei hat einen Mann nach einer gefährlichen Verfolgungsjagd mit Geschwindigkeiten von bis zu 240 Stundenkilometern auf der A2 festgenommen. Der 32-Jährige war am Samstagabend in Niedersachsen vor einer Kontrolle mit Vollgas geflüchtet. Ein ziviler Streifenwagen mit Blaulicht verfolgte den Wag 👓 Vollständige Meldung