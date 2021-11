Wieder Wartezeit für Corona-Impfung: So will Augsburg die Kapazitäten hochfahren Steigende Corona-Zahlen und der Wunsch nach dem Booster: Wer sich in Augsburg impfen lassen will, muss wieder mehr Geduld aufbringen. Die Stadt will schnell...

Augsburger Allgemeine vor 1 Woche - Deutschland





Diese Regeln gelten jetzt für Sporttreibende in Augsburg Weil die Corona-Ampel in Augsburg auf Rot steht, gelten auch für den Amateur- und Vereinssport verschärfte Maßnahmen. Kinder zwischen zwölf und 18 Jahren...

Augsburger Allgemeine vor 1 Woche - Deutschland