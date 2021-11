17.11.2021 ( vor 14 Stunden )

Berlin (dpa) - Bund und Länder ringen um eilige zusätzliche Maßnahmen gegen die immer bedrohlichere Corona -Welle in Deutschland. An diesem Donnerstag soll der Bundestag Gesetzespläne von SPD, FDP und Grünen beschließen, die neue Alltagsauflagen für Millionen Bürger bringen - mit Testvorgaben am Arbe