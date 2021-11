Die schützende Spritze auch in Apotheken - dies könnte aus Sicht der Nord-Grünen den Kampf gegen das Coronavirus beschleunigen. Landeschef Regis sieht Bund...

In einem ungewohnt emotionalen Appell hat RKI-Präsident Lothar Wieler die Folgen der aktuellen Neuinfektionszahlen vorgerechnet. Dabei könne die wahre Zahl...

RKI-Chef Wieler fordert Corona-Impfungen in Apotheken Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, will das Impf-Tempo durch Corona-Impfungen in Apotheken erhöhen. "Wir sind in einer Notlage, und...

t-online.de vor 17 Stunden - Politik