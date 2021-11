19.11.2021 ( vor 17 Stunden )



Deutschlands kleinste, aber auch weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Bratwurst bekommt ein eigenes Museum. Die Nürnberger Bratwurst steht als regionale Spezialität seit 2003 unter besonderem Schutz der EU und wird sogar in Amerika und Asien gegessen. Heute wird das neue Museum in der Nürnber Deutschlands kleinste, aber auch weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Bratwurst bekommt ein eigenes Museum. Die Nürnberger Bratwurst steht als regionale Spezialität seit 2003 unter besonderem Schutz der EU und wird sogar in Amerika und Asien gegessen. Heute wird das neue Museum in der Nürnber 👓 Vollständige Meldung