Friedrich Pacher 🌺 So krank wie Söder aussieht, ist das nachvollziehbar. Vielleicht Impfschaden? https://t.co/Sz6CjRIcmI vor 2 Stunden Mario Gericke Söder: Bayern führt Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte ein https://t.co/Vbj919EBk9 vor 4 Stunden Gnutiez https://t.co/vVE9nhBFkT bzberlin hat eine Headline geändert. Söder für Impfpflicht: „Sonst wird das eine Endlossc… https://t.co/UKHVULh8En vor 4 Stunden 🔴 Holla die Waldfee 🔴 RT @bzberlin: Söder führt in Bayern Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte ein – Clubs und Bars müssen schließen! https://t.co/ywIlpQQOUp vor 5 Stunden Cityreport24 Söder führt in Bayern Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte ein – Clubs und Bars müssen schließen!… https://t.co/mu425qszS6 vor 5 Stunden Frank RT @bzberlin: Söder führt in Bayern Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte ein – Clubs und Bars müssen schließen! https://t.co/ywIlpQQOUp vor 5 Stunden