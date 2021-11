19.11.2021 ( vor 4 Stunden )



US-Präsident Joe Biden muss sich einem ärztlichen Eingriff unterziehen. Deswegen übernimmt Vizepräsidentin Kamala Harris vorübergehend die Amtsgeschäfte im Weißen Haus. US-Präsident Joe Biden übergibt für die Dauer einer Darmspiegelung in Vollnarkose die Amtsgewalt an seine Stellvertreterin Kamala Harris. Das teilte das Weiße Haus am Freitag mit. Bei dem Eingriff, dem sich der Präsident am Fre... 👓 Vollständige Meldung