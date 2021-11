20.11.2021 ( vor 1 Woche )



Der ehemalige Präsident von Georgien, Michail Saakaschwili, hat seinen Hungerstreik beendet. Er befindet sich nach Aussage von Ärzten in einem lebensbedrohlichen Zustand. Nach seiner Verlegung in ein Militärkrankenhaus hat der georgische Ex-Präsident Michail Saakaschwili seinen vor 50 Tagen begonnenen Hungerstreik beendet. Nach seiner Aufnahme in der Klinik in Gori rund 90 Kilometer westlich de... 👓 Vollständige Meldung