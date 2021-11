20.11.2021 ( vor 6 Stunden )



Die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen in Baden-Württemberg ist leicht gesunken. Sie lag am Samstag bei 442 (Vortag: 445), wie das Landesgesundheitsamt am Samstag mitteilte. Damit wurde der für die Alarmstufe entscheidende Wert von 390 Fällen aber erneut weit überschritten.