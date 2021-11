22.11.2021 ( vor 7 Stunden )



In Lichtenberg sind sieben Passagiere der Tramlinie M17 mit einer Flüssigkeit attackiert worden. Um was es sich handelt, wird derzeit im Labor untersucht. In Lichtenberg sind sieben Passagiere der Tramlinie M17 mit einer Flüssigkeit attackiert worden. Um was es sich handelt, wird derzeit im Labor untersucht. 👓 Vollständige Meldung