22.11.2021 ( vor 4 Tagen )



Die Regeln für den Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus werden in Rheinland-Pfalz im Einklang mit den Beschlüssen von Bund und Ländern schärfer. "Wir wollen alles daran setzen, Infektionen von vulnerablen Menschen zu vermeiden", sagte Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) am Montag in Die Regeln für den Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus werden in Rheinland-Pfalz im Einklang mit den Beschlüssen von Bund und Ländern schärfer. "Wir wollen alles daran setzen, Infektionen von vulnerablen Menschen zu vermeiden", sagte Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) am Montag in 👓 Vollständige Meldung