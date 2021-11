24.11.2021 ( vor 2 Stunden )

Die künftige Bundesregierung steht in den Startlöchern. Nach einer Einigung in den Koalitionsverhandlungen möchten die Spitzen von SPD, Grünen und FDP ihren Koalitionsvertrag vorstellen. Was steht drin? SPD, Grüne und FDP wollen am Mittwoch ihren Koalitionsvertrag für eine gemeinsame Bundesregierung vorstellen. Die drei Parteien luden übereinstimmend zu einer Pressekonferenz um 15 Uhr in Berlin...