Quelle: SWYRL - vor 1 Woche



Erneut Aufregung am Hof der Crawleys: Trailer zu "Downton Abbey II: Eine neue Ära" 01:21 Zwei Jahre sind vergangen, seit "Downton Abbey" zum ersten Mal auf der großen Leinwand zu sehen war. Im März startet die heißersehnte Fortsetzung in den Kinos. Was die britische Adelsfamilie Crawley im neuen Film erwartet, zeigt nun ein erster Trailer.