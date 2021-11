Cityreport24 Gegner in Quarantäne: Tischtennis-WM: Timo Boll kampflos im Viertelfinale https://t.co/gCHO3jQGlH https://t.co/n64r2VMghL vor 20 Minuten Klaus-D. Sedlacek Tischtennis WM: Gegner in Quarantäne – Timo Boll im Viertelfinale https://t.co/5jcPKStrfL vor 1 Stunde RP Online Sport Timo #Boll ist nur noch einen Sieg von seiner ersten WM-Einzel-Medaille seit zehn Jahren entfernt. https://t.co/8oQJPeK8VZ vor 1 Stunde DaWi_1811 RT @SZ: Timo Boll gewinnt sein Achtelfinale in Houston, Texas, kampflos. Sein Gegner hatte Kontakt mit einem Corona-Infizierten und begab s… vor 2 Stunden Sportschau Gegner in Quarantäne - Boll bei Tischtennis-WM im Viertelfinale https://t.co/CRJWjPg0wA https://t.co/xP9hyvv6Bt vor 2 Stunden Klaus-D. Sedlacek Tischtennis WM: Gegner in Quarantäne – Timo Boll im Viertelfinale https://t.co/mhmhBpBknW vor 8 Stunden