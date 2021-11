30.11.2021 ( vor 4 Stunden )



Berlin (dpa) - Die Grünen haben in einer Insa-Umfrage in der Wählergunst zugelegt. Im "Meinungstrend" des Instituts für "Bild" (Dienstag) käme die Partei auf 16 Prozent, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Das sind zwei Berlin (dpa) - Die Grünen haben in einer Insa-Umfrage in der Wählergunst zugelegt. Im "Meinungstrend" des Instituts für "Bild" (Dienstag) käme die Partei auf 16 Prozent, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Das sind zwei Punkte mehr als in der Vorwoche. Dagegen büßen SPD (25 Prozent) und C 👓 Vollständige Meldung