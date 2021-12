01.12.2021 ( vor 1 Tag )

Grund für die Explosion an den Bahngleisen an der Donnersbergerbrücke in München war eine Fliegerbombe . Das bestätigte die Polizei am Mittwoch. Nähere Informationen gab es dazu vorerst nicht. Drei Menschen wurden bei der Explosion verletzt. Der gesamte Zugverkehr am Münchner Hauptbahnhof wurde eingestellt. Auch die S-Bahn fährt auf der wichtigen Stammstrecke nicht.