John @D76Blaze @EtienneToGo Sorry, aber die Bayern führen auch oft angefressene Interviews. Man denke nur an Müller nach… https://t.co/5YVL0ArHNH vor 3 Stunden Sky Sport Austria Borussia Dortmund hadert mit den strittigen Entscheidungen von Schiedsrichter Zwayer! #SkyBuli #BVBFCB https://t.co/6gY5kWAh8Y vor 4 Stunden Bruce Kwakimoto @stefankujat13 @GNetzer Beim Handspiel hat er die entscheidende Armhaltung nicht gesehen. Ich finde es schwach, das… https://t.co/c6QbKTgpHd vor 5 Stunden Sport Nun droht Jude Bellingham von Borussia Dortmund offiziell ein Nachspiel. Der Mittelfeld-Star hatte nach der dramat… https://t.co/7dwpDAbej1 vor 5 Stunden Cityreport24 Nach Niederlage gegen Bayern - Dortmunder Attacken auf Zwayer sind schäbig, in einem Punkt aber genau richtig… https://t.co/I56hXnmiZr vor 5 Stunden FCBInside "Nach dem Spiel, in dem Zwayer zwar umstrittene, aber keine falschen Entscheidungen traf, ein 16 Jahre altes Thema… https://t.co/3MxqXuTDdH vor 5 Stunden