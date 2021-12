FC Bayern strebt "lohnendes Ziel" gegen Barcelona an

08.12.2021 ( vor 7 Stunden )



Der FC Bayern München peilt in der Champions League heute (21.00 Uhr/DAZN) einen glanzvollen Gruppenabschluss an. Der deutsche Fußball-Meister will nach fünf Siegen in fünf Spielen im Heimspiel gegen den FC Barcelona die perfekte Ausbeute vervollständigen. "Grundsätzlich war das Weiterkommen wichtig