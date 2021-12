09.12.2021 ( vor 51 Minuten )

Istanbul (dpa) - Vor dem Flug nach Istanbul konnte Oliver Glasner kurz träumen: Mit Blick auf das Europa-League-Jahr 2022 sagte der Trainer von Eintracht Frankfurt : "Ganz klar ist: In K.o.-Duellen gibt es immer nur ein Ziel und das ist das Weiterkommen. Am besten endet es mit dem Pokal in der Hand."