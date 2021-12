Stefan Hermanns RT @TspSport: Plötzlich draußen. Niklas Stark fehlte in dieser Saison nur einmal in der Startelf von @HerthaBSC. Da war er verletzt. Dann k… vor 41 Minuten HERTHA BASE RT @TspSport: Plötzlich draußen. Niklas Stark fehlte in dieser Saison nur einmal in der Startelf von @HerthaBSC. Da war er verletzt. Dann k… vor 46 Minuten Tagesspiegel Sport Plötzlich draußen. Niklas Stark fehlte in dieser Saison nur einmal in der Startelf von @HerthaBSC. Da war er verlet… https://t.co/dlvsRXQLPF vor 48 Minuten