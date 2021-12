13.12.2021 ( vor 4 Stunden )



Berlin (dpa) - Die Kinderimpfungen mit einem Corona-Impfstoff für Fünf- bis Elfjährige sollen in dieser Woche in Deutschland anlaufen. Das Bundesgesundheitsministerium hatte den Start der Auslieferung des Kindervakzins von Biontech /Pfizer angekündigt. Neben Kinderarztpraxen sind auch in öffentlichen