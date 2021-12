13.12.2021 ( vor 5 Stunden )

Einen flüchtigen Mörder hat die bayerische Polizei an der Grenze zu Österreich gefasst. Der 42-Jährige war mit einem Reisebus von Rom nach München unterwegs, als er den Beamten in Kiefersfelden ins Netz ging, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Das Landgericht Stuttgart hatte den Italiener vo