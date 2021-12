EU: EU-Länder einigen sich auf Fangmengen für die Nordsee

Linda Cal RT @EpochTimesDE: EU-Länder einigen sich auf Fangmengen in der Nordsee https://t.co/nokuPSEuSe vor 2 Tagen Hamburger Abendblatt EU-Länder einig bei Fischfang: Mehr Hering, weniger Scholle https://t.co/gP4XwEmKeb https://t.co/5aiN6bmUGI vor 2 Tagen Hamburger Abendblatt EU-Länder einigen sich auf Fangmengen in der Nordsee https://t.co/SUW6W2MaB8 https://t.co/c0gCMIgrJy vor 2 Tagen Gnutiez https://t.co/hFyRWugEpK zeitonline hat eine Headline geändert. EU: EU-Länder einig bei Fischfang: Mehr Hering, we… https://t.co/FZ9X38w5LA vor 2 Tagen 24hamburg.de EU-Länder einigen sich auf Fangmengen in der Nordsee https://t.co/Ro6zEDlYCL vor 2 Tagen Marek Majewsky Was die Nordsee-Fangmengen 2022 für Fischerei und Umwelt bedeuten: @dpa via @handelsblatt https://t.co/CK7AuXAg9X vor 2 Tagen