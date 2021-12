Etwas überraschend wird Tayfun Korkut Trainer bei Hertha BSC. Mit dem 3:2-Erfolg über Borussia Dortmund führt er die Berliner in unbeschwerte Winterpause....

Berlin (dpa) - Neun Punkte! Borussia Dortmund geht mit einem kaum noch aufzuholenden Rückstand auf den FC Bayern in die Winterpause der Fußball-Bundesliga. Der...

Dortmund nach 2:3 bei Hertha nun neun Punkte hinter Bayern Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga weiter an Boden auf Spitzenreiter FC Bayern München verloren. Der BVB unterlag am 17. Spieltag 2:3 (1:0) bei...

t-online.de vor 17 Stunden - Sport Auch berichtet bei • Berliner Morgenpost