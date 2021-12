18.12.2021 ( vor 5 Stunden )

Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga weiter an Boden auf Spitzenreiter FC Bayern München verloren. Der BVB unterlag am 17. Spieltag 2:3 (1:0) bei Hertha BSC und hat als Tabellenzweiter nach der Hinrunde nun schon neun Punkte Rückstand auf den Rekordmeister aus München. Julian Brandt brach