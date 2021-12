22.12.2021 ( vor 6 Stunden )



Es gibt fünf Omikron-Verdachtsfälle in Augsburg, 24 Menschen sind in Quarantäne. Wie sich Feuerwehr, Rettungsdienste und andere kritische Bereiche vorbereiten. Es gibt fünf Omikron-Verdachtsfälle in Augsburg, 24 Menschen sind in Quarantäne. Wie sich Feuerwehr, Rettungsdienste und andere kritische Bereiche vorbereiten. 👓 Vollständige Meldung