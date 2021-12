24.12.2021 ( vor 14 Stunden )

Berlin (dpa) - Weihnachten ist in diesem Jahr ein Wochenende - von Heiligabend am Freitag bis zum zweiten Feiertag am Sonntag. Neben Klassikern sind auch Erstausstrahlungen und neue Shows im Fernsehprogramm zu finden. Ein Überblick über Höhepunkte großer deutscher TV-Anbieter. Heiligabend - 24. Deze