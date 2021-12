26.12.2021 ( vor 3 Stunden )

Monheim (dpa) - Die Influencerin Dagi Bee hat ihr erstes Kind bekommen. Ihr Sohn kam einen Tag vor Heiligabend auf die Welt, wie die 27-Jährige am zweiten Weihnachtstag mitteilte. "Am 23.12 haben wir die Liebe unseres Lebens kennengelernt. Wir sind so unglaublich stolz und können unser Glück einfach