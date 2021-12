28.12.2021 ( vor 6 Stunden )



FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Jahresendspurt am Aktienmarkt hat den Dax am Dienstag wieder dicht an die runde Marke von 16 000 Punkten gebracht. Das deutsche Leitbarometer gewann 0, 81 Prozent auf 15 963, 70 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Börsentitel ging es um 0, 68 Prozent auf 35 301, 02 Zähler nac 👓 Vollständige Meldung